Kegyelmi ügy: Beperlik a kormányfőt

A kegyelmi ügy újabb felvonása pont olyan, mint amikor a bűvész döglött nyulat húz elő a cilinderből. Bár Magyar Péter nagy dérrel-dúrral jelentette be, hogy iratokat hoztak nyilvánosságra, a lufi kipukkadt. A kormánypropaganda csupán homályos utalásokat tett a katalán népi művészet kapcsán.

Az alaptalanul megvádolt Gaudi-Nagy Tamás viszont nem habozott: azonnal bejelentette, hogy büntető- és polgári pereket indít. A várt szenzáció helyett csak a jogi következmények maradtak.