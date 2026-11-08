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Ennek következménye lesz! - Bayer show

A Bayer show vendégei Deutsch Tamás és Balla György voltak. Deutsch Tamás előrevetítette, hogy szerinte Magyar Péter fejet fog hajtani Brüsszel előtt, és végrehajtja Magyarországon a migrációs paktumot. Balla György többek között a politikai foglyok elleni eljárásokról beszélt, és nem kertelt: következménye lesz annak, hogy az igazságszolgáltatás kiszolgálja Magyar Pétert.

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Magyar Péter parlamenti kommunikációjával kapcsolatban Balla György úgy vélekedett, nincs jelentősége annak, hogy mit mond, mivel rendszerint úgysem az történik. A kormányfő stílusáról viszont megjegyezte a Fidesz országgyűlési képviselője, hogy méltatlan a Házhoz az, hogy egy miniszterelnök így beszéljen.

Ugyanakkor sarkosan fogalmazott azzal kapcsolatban, amikor Magyar Péter úgy fenyegetett meg fideszes képviselőket: „örüljön, amíg szabadlábon van”.

Balla György értetlenségének adott hangot, hogy egy miniszterelnök így beszéljen nyilvánosan. Hozzátette: a teljes magyar igazságszolgáltatás kiszolgálója a kormányfőnek, hiszen azért visznek be előzetesbe embereket, hogy tanúvallomást – akár hamisat is – csikarjank ki belőlük. 

– Ezt úgy hívják, hogy kényszervallatás, ez egy bűncselekmény. Az ügyész elköveti, a bíró pedig bűnsegédként részt vesz benne – fogalmazott Balla György, majd hozzátette: most szeretném üzenni, ennek következménye lesz, nemcsak politikai, vagy erkölcsi, hanem jogi következményei is.

Balla György a 2027-es költségvetésről is beszélt, ami szerinte mindenkinek rossz lesz majd.

Kizárhatják a magyar sportolókat, csapatokat

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy kézzelfogható, konkrét károkat fognak okozni a magyar sportnak a kormány azon törekvései, hogy megválasztott sportvezetőket eltávolítsanak a posztjukról. 

A világ sportszervezetei rendkívül nagy figyelemmel kísérik azt, hogy egyetlen egy ország kormánya sem avatkozhat be a saját sportága életébe. Szerinte mindez akár a magyar csapatok kizárását is eredményezheti a nemzetközi versenyekről.

Magyar Péter be fogja tartani a migrációs paktumot 

Nyugat-Európa rettenetes, az emberek számára biztonságot adó, a hagyományos értékek érvényesülésével szemben hadat üzenő politikája meg fog jelenni Magyarországon. Ezt várták el a LIBE bizottság tagjai. Azt is elmondták: a migrációs paktumot minden országnak be kell tartania, így Magyar Péter be is fogja tartani azt, és ezzel zöld utat fog engedni az illegális migráció áradatának – mondta el Deutsch Tamás.

 

 

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