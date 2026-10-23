Új világrend, új jobboldal? Békés Márton a Péntek 18 vendége

1956 és 2006 két eltérő történelmi korszakát idézi fel a Péntek 18, amelyben Déri Stefi és Futó Boglárka vendége Békés Márton történész, politológus, a Kommentár főszerkesztője. Az 1956-os forradalom hetvenedik és a 2006-os rendőri fellépés huszadik évfordulóján a beszélgetés a magyar jobboldal jövője felé is fordul. Szó lesz a szuverenitásról, a kulturális hatalomról és a mozaikjobboldal elképzeléséről. Korábbi adások a Péntek 18 műsoroldalán érhetők el.

1956 és 2006: mit üzen a múlt a mai politikának?

Az 1956-os szabadságharc és a 2006-os budapesti rendőri intézkedések eltérő történelmi helyzetek, mégis mindkettő kapcsán felmerül az állami hatalom és a polgári szabadság viszonya. A műsorvezetők azt is megkérdezik, hogyan alakíthatja át a változó világrend a jobboldal stratégiáját, és mit jelentene a különböző politikai, kulturális és civil kezdeményezések együttműködése. A 2006-os rendőri fellépések jogszerűségével kapcsolatos kifogásokról a TASZ korabeli összefoglalója is beszámolt.