Amit húsz évig nem láthattunk 2006. október 23-áról

A 2006. október 23-i rendőri fellépés eddig nem bemutatott pillanatait tárja a nézők elé a Célpont különkiadás. A műsorhoz érkezett nézői felvételek egy demonstráló szemszögéből mutatják meg a 2006. október 23-i tüntetés történéseit. A Célpont a 2006-os budapesti események hátterét és a rendőri túlkapások kérdését is feldolgozza; az adást a szerkesztőségi ajánló pénteken 23:30-ra hirdeti. A témát a Célpont korábbi összeállítása is felidézte.

2006. október 23-i rendőri fellépés: új felvételek húsz év után

Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján Budapesten az állami megemlékezések mellett tiltakozások és rendőri tömegoszlatások zajlottak. A most bemutatásra kerülő képsorok egy résztvevő tapasztalatát teszik láthatóvá, és új szempontot adhatnak az események megértéséhez. A rendőri intézkedések jogszerűségével később jogvédő szervezetek és bíróságok is foglalkoztak; a TASZ például a gumilövedékek alkalmazását is vizsgálta. A TASZ korabeli megállapításai.