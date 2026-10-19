A kormányfő több pénzt ígér a családoknak, közben szűkítik az anyák adómentességét

A 2027-es költségvetés szerint Magyar Péter megtartaná egyes családi kedvezményeket, de az anyák szja-mentessége havi bruttó egymillió forintos plafont kapna, a 40 év feletti kétgyermekes anyák körére pedig nem terjesztenék ki. Emelkedne a nagy cégek társasági adója, az Otthon Start helyére a Wekerle Plusz program lépne, miközben jön az árrésstop kivezetése is. https://kormany.hu

2027-es költségvetés: az „igazságosság” mérlege a részletekben van

A másik serpenyőben a minimálbérig 9 százalékos szja, a családi pótlék megduplázása és jelentős közszolgálati béremelések állnak. Közben megszűnne a sport-tao jelenlegi rendszere, helyére 150 milliárdos közvetlen támogatás kerülne, és nagyobb közterhet kérnének a bankoktól, biztosítóktól, energiacégektől és kereskedelmi láncoktól.