2027-es költségvetés: béremeléseket ígér a kormány, de sok részlet még hiányzik

A 2027-es költségvetés szerint Magyar Péter kormánya 603 ezer állami dolgozónál tervez béremelést, miközben a költségvetési hiány célja 4,9 százalék. A közszféra béremelés 2027 összesen 677 milliárd forint béremelési kerettel számol, miközben a 4,9 százalékos hiánycél eléréséhez mintegy 3000 milliárd forintnyi hiánycsökkentő intézkedést terveznek. Az egyes ágazatok emelése között azonban jelentős különbségek vannak. Economx

2027-es költségvetés: mit érnek majd a bejelentett pluszpénzek?

Erről vitázik Kertész Dávid újságíró, Pindroch Tamás politikai elemző, Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke és alapítója, valamint Kósa András újságíró. A kérdés nemcsak az, ki kap emelést, hanem az is, mennyire tartható egyszerre a béremelési program, a 4,9 százalékos hiánycél és a több ezermilliárdos költségvetési átrendezés.