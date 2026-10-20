Magyar Péter szerint szinte mindenki jobban jár, de nem minden korábbi ígéret maradt érintetlen

A 2027-es költségvetés szerint Magyar Péter kormánya 677 milliárd forintot fordítana béremelésre, miközben 4,9 százalékra csökkentené a költségvetési hiányt. A közszféra béremelése 2027 több mint 600 ezer dolgozót érinthet, de a Tisza-kormány költségvetése egyes ágazatokban kisebb növekedést tartalmaz a korábbi vállalásoknál. A 2027-es adóváltozások közben 665 milliárd forinttal növelnék nettó értelemben az állam adóbevételeit. Portfolio.hu

2027-es költségvetés: most már a számok vitáznak az ígéretekkel

A terveket Kovács András, a Konfront újságírója; Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője; Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx újságírója; valamint Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke értékeli. A tét az, hogy teljesíthetők-e egyszerre a béremelések, a hiánycsökkentés és az állami megtakarítások anélkül, hogy újabb vállalások vagy munkahelyek kerülnének nyomás alá.