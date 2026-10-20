2027-es költségvetés: újabb részletek derültek ki a bérekről és a kiadásokról

A 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter és Kármán András ismertette: 4,9 százalékos költségvetési hiány, 1465 milliárd forintos állami megtakarítás és 665 milliárdos nettó adóbevétel-növekedés szerepel a tervekben. A béremelések több ágazatban az adócsökkentés hatását is tartalmazzák, miközben a vállalati adók nőnek, a Wekerle Plusz program pedig szűkíti az Otthon Start feltételeit. Hecker Flórián Világgazdaság szakújságíróját a még nyitott kérdésekről kérdezzük. Portfolio.hu

2027-es költségvetés: a hétfői ígéretek után jönnek a korlátok

A kormány szerint 600 ezernél több közszolgálati dolgozó bére nő, de kedden Magyar Péter már azt is közölte: egyes állami vállalatoknál nem lesz béremelés, máshol csak minimális, az üres álláshelyeket pedig nem töltik fel. A büdzsé 2,4 százalékos növekedéssel, 3 százalékos inflációval és 364 forintos euróárfolyammal számol. A kérdés az, milyen további kiadási korlátok derülnek még ki a teljes törvényjavaslatból.