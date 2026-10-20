Hány iskolába jutnak még el az úgynevezett emberi jogi érzékenyítő programok?

A 2027-es költségvetés kapcsán Magyar Péter azt mondta, szinte minden magyar jobban jár, miközben az iskolai érzékenyítés újabb helyszíne a siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola lett, ahol az Emberség Erejével két negyedikes osztálynak tartott emberi jogi foglalkozást. Az olaszországi zavargások után pedig már 500 katona Milánóban segítheti a rendfenntartást. BEOL

2027-es költségvetés: három ügyben is a részletek döntik el a történetet

A büdzsé egyszerre tartalmaz adócsökkentést, támogatásbővítést, új adókat és közel 1500 milliárdos állami kiadáscsökkentést, ezért a „mindenki jobban jár” állítás mérlege csoportonként eltérhet. Siklóson a civil program október 5-én, tehát még a gyermekvédelmi módosítás előtt zajlott. Olaszországban viszont már a hétvégi erőszak közvetlen következménye a tervezett rendészeti szigorítás.