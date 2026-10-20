Nagy ígéretek után megérkeztek a kisebb betűs költségvetési részletek

A 2027-es költségvetés mellett a béremelések, a közbeszerzések és a migrációs paktum kerül fókuszba. A Tisza-kormány adóemelései nettó 665 milliárd forintos többletbevételt hozhatnak, miközben több ágazat emelése elmarad korábbi vállalásoktól. A Lőrincz Viktória közbeszerzési hatásköre friss kormányrendelettel bővült, a magyar migrációs végrehajtási terv pedig továbbra sem létezik: Budapest korábban közölte, hogy nem készít ilyet.

2027-es költségvetés: a bejelentések után következik az összehasonlítás

A kormány 677 milliárd forintnyi közszolgálati béremelést tervez, de például a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál a korábbi 25 százalékos vállalással szemben 17,8 százalékos átlagos nettó növekedésről beszélnek, amelybe az adócsökkentés hatása is beleszámít. Közben a közbeszerzési ellenőrzési és engedélyezési jogkör a Pénzügyminisztériumtól a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz került. ORIGO

Műsorvezető: Kovács Róbert

Vendégek: Forgács István, Nagy-Bato Jonatán, Palóc André