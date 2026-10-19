2027-es költségvetés: Szalai Piroska elemzi a bejelentett számokat

A 2027-es költségvetés terveit Magyar Péter ismertette, a számokat Szalai Piroska országgyűlési képviselővel elemezzük. A költségvetési hiány célja 4,9 százalék, miközben jön a minimálbér szja csökkentése, az anyák szja-mentessége egymillió forintos havi jövedelmi határt kapna, a családi pótlék megduplázása pedig egymillió családot érinthet. Portfolio.hu

2027-es költségvetés: a bevételeknél kezdődik az igazi próba

Magyar Péter mintegy 2100 milliárd forintnyi új kiadást és ennél nagyobb egyenlegjavító csomagot jelentett be. A Portfolio szerint a 4,9 százalékos hiánycél elérhető lehet, de jelentős bizonytalanság, hogy a tervezett kiadáscsökkentések részletei még nem ismertek. Szalai Piroskát arról kérdezzük, mit jelentenek a számok a gazdaság, a bérek és a munkavállalók számára.