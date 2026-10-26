A The Wall Street Journal szerint Orbán Viktor lehet az ENSZ főtitkár

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Hír TV Napindító című műsorában elemezte a legfrissebb világpolitikai eseményeket. A beszélgetésben kitért a The Wall Street Journal azon hírére, amely szerint Orbán Viktor lehet az ENSZ következő főtitkára; Nógrádi szerint azonban ennek a francia és brit vétójog miatt a gyakorlatban szinte semmi esélye sincs.

Ezen kívül szó esett a szerbiai választások meglepő eredményéről, az amerikai félidős választások tétjéről, valamint a német gazdasági és belpolitikai válságokról is.