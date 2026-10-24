A Tisza-kormány átírná a történelmet és egy új 1956-os múzeumot hozna létre

Nemrég Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza-kormány új, az 1956-os hősöknek emléket állító múzeumot kíván létesíteni. A miniszterelnök bejelentése azonban nem a várt hatást érte el, miután többen is jelezték számára, hogy már van egy ilyen múzeum, Terror Háza Múzeum a neve.

Schmidt Mária, a fent említett múzeum nemrég leváltott vezetője a döntés kapcsán jelezte, hogy a kormány lépése egyértelműen abba az irányba mutat, hogy újra akarják értelmezni a történelmet, ez azonban nem fog nekik sikerülni.