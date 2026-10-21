A Tisza nem támogatja sem a középosztályt, sem a foglalkoztatottakat

Egyszerre szolgálja a gazdaság stabilizálását, az adócsökkentést, a családok támogatását – mondta a 2027-es költségvetésről Magyar Péter miniszterelnök. Az ellenzék ugyanakkor megszorításokra, adóemelésekre és a családi adókedvezmények szűkítésére figyelmeztet.

Egy költségvetésről van szó, amelyet hallottunk, ám írásban kevesen látták, de érdemes róla beszélni. Szalai Piroska országgyűlési képviselő kiszámolta, hogy egy kétgyermekes, általános iskolai tanárként dolgozó édesanya 2027-ben 1,6 millió forinttal vihet haza kevesebbet bizonyos feltételek esetén, mint ebben az évben.

A képviselő a Napindítóban az alábbi témákról beszélt: