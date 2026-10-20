Afrikai luxusvadászata miatt bukja bizottsági posztját a tiszás képviselő

Bár országgyűlési képviselő maradhat, ugyanakkor az élő környezetért felelős bizottság alelnöki pozíciójáról le kell mondania Kaprinyák Tibornak. A Tisza-frakció etikai bizottsága hétfőn döntött a Tiszás politikus ügyében, akiről korábban kiderült, hogy afrikai luxusvadászatokon vesz részt.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint, ha egy ilyen ügy a Fideszben történt volna meg, akkor már rég lázadás tört volna ki a Parlamentben.

Radics Béla hozzátette: az ilyen, ellentmondó ügyeknél jelenik meg az, hogy a Tisza egy álszent és képmutató kormány.