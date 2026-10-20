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Afrikai luxusvadászata miatt bukja bizottsági posztját a tiszás képviselő

Kaprinyák Tibor rendszeresen részt vesz egzotikus vadászatokon.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Bár országgyűlési képviselő maradhat, ugyanakkor az élő környezetért felelős bizottság alelnöki pozíciójáról le kell mondania Kaprinyák Tibornak. A Tisza-frakció etikai bizottsága hétfőn döntött a Tiszás politikus ügyében, akiről korábban kiderült, hogy afrikai luxusvadászatokon vesz részt. 

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint, ha egy ilyen ügy a Fideszben történt volna meg, akkor már rég lázadás tört volna ki a Parlamentben. 

Radics Béla hozzátette: az ilyen, ellentmondó ügyeknél jelenik meg az, hogy a Tisza egy álszent és képmutató kormány.

 

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