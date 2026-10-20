Az Amnesty ünnepelte a gyermekvédelmi korlátozások eltörlését, most iskolákban tart foglalkozásokat

Az Amnesty International Verőce ügyében a szülői jogok és a Géza Fejedelem Református Általános Iskola döntése került fókuszba. Az Amnesty iskolai foglalkozás nyolc osztályt érintett; az iskola szerint az iskolai bántalmazás elleni program tiszteletről és bullyingról szólt. A gyermekvédelmi törvény vitája mellett azért sem mellékes a szervezet profilja, mert saját oktatási kínálatában külön szerepel az LMBTQI fogalmak oktatása. veroceiskola.hu

Amnesty International Verőce: a bántalmazás elleni cél nem teszi mellékessé a szervezet hátterét

Az iskola leírása alapján Verőcén nem LMBTQI-témáról, hanem tiszteletről, konfliktusról és bántalmazásról volt szó. Ettől még az Amnesty nyílt értékalapú jogvédő szereplő: azonos nemű párok házasságáért kampányol, más iskolai óráján pedig LMBTQI-fogalmakat tanít. A bántalmazás elleni fellépés helyes cél, de nem indok arra, hogy a szülő számára érdektelen legyen, ki és milyen tágabb szemlélettel foglalkozik a gyermekével.