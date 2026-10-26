Megszűnne az árrésstop, de az ígért áfacsökkentés továbbra is várat magára

Az árrésstop kivezetése mellett döntött Magyar Péter, a 2027-es költségvetés terve azonban nem tartalmazza az ígért zöldség- és gyümölcsáfa-csökkentést. Palóc André és Nagy István az élelmiszerárak emelkedése miatt aggódik, miközben a zöldségek és gyümölcsök áfája az érintett termékeknél továbbra is 27 százalék maradna. A vásárlók egy része már most a bevásárlások drágulásától tart. Előzmény: a HírTV Palóc André nyilatkozatát feldolgozó cikke.

Árrésstop kivezetése: a fogyasztó és a termelő érdeke is számít

A kormány szerint a szabályozás más termékek drágulásához és a magyar beszállítók hátrányához vezetett. A megszüntetését több agrárszervezet is támogatta. Ugyanakkor a vásárlók számára fontos kérdés, emelkednek-e az eddig korlátozott termékek árai, és mennyivel. A FruitVeB szerint a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése mérsékelhetné a fogyasztói terheket, és javíthatná a magyar termelők versenyhelyzetét. Ez a korábban meghirdetett intézkedés 2027-ben sem valósulna meg. A FruitVeB szakmai állásfoglalása.