Az IMF már a spájzban van?

A HírTV szombat esti Vezércikk Café című műsorában a legégetőbb gazdaságpolitikai kérdéseket járta körül a műsorvezető vendégeivel, Kiszelly Zoltánnal és Lánczi Tamással. A beszélgetés fókuszában Orbán Viktor gazdaságpolitikai fordulatról szóló kijelentései, valamint az IMF legújabb, Magyarországnak tett adó- és támogatásmódosítási javaslatai álltak.

A műsorban felelevenítették a korábbi megszorítások időszakát is, felidézve a Gyurcsány-kormány alatti gázáremeléseket, adóemeléseket és a kedvezmények eltörlését, amelyeket annak idején az IMF-hitel feltételeként hajtottak végre. A vendégek emellett elemezték a 2008-as IMF-hitel felvételének hátterét, a törlesztés folyamatát, valamint azt, miként sikerült végül az országnak megszabadulnia a pénzügyi függőségtől.