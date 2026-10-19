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Farkas, Balog és Pintér (balról jobbra). Baranyai születésű férfiakat köröz a rendőrség.

Baranyai nagypapák a rendőrség célkeresztjében

Három férfit is keresnek.

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  • Frissítve: 2 órája
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A rendőrség körözési listáját böngészte át a Bama.hu, ahol egy érdekességre bukkantak: három idősebb férfi neve is feltűnik a nyilvántartásban, és mindhárman baranyai születésűek. A rendőrségi adatok szerint egyiküket csalás, másikukat lopás, a harmadikat magánokirat-hamisítás miatt keresik – tették hozzá.

 

A legidősebb férfit csalás miatt körözik

A Pécsen született Farkas Gyula István, aki 1952. augusztus 8-án született, így 74 éves. A rendőrségi nyilvántartás szerint ellene a Budapest Környéki Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja rendelt el elfogatóparancsot 2026. október 5-én, csalás miatt.

 

Mohácsi születésű férfit is keresnek

A körözési listán megtalálható Balog János József neve is, aki 1960. december 10-én született Mohácson. A 65 éves férfi ellen lopás miatt rendeltek el elfogatóparancsot.

 

A harmadik is baranyai: Szigetváron született

A harmadik férfi Pintér István, aki 1962. szeptember 1-jén született Szigetváron, így 64 éves. A rendőrségi adatbázis szerint ellene magánokirat-hamisítás miatt van érvényben körözés.

További részleteket a bama.hu-n olvashatnak!

 

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