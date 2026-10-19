Bayer show - Brüsszelből megüzenték: nem akarnak még egy Orbán Viktort

A német autóipart éppen az EU-s kötelező szabályozási rendszer teszi lassan tönkre, helyette viszont a német hadiipar feltörekvőben van.

Ezúttal Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt a Bayer show vendége, aki arról a megállapodásról is beszélt, amelyet a jelenlegi magyar kormány kötött Ukrajnával.

Bár az iskolai nyelvhasználatot a törvény betűje szerint visszakapta a kárpátaljai magyar kisebbség, mindez messze nem fedi azokat az elvárásokat, amelyek a korábbi állapotokhoz való visszatérést jelentenék. Ráadásul semmi garancia sincs arra nézve, hogy ezt valóban be is tartják-e hosszú távon.

Fontos tény, hogy az Európai BIzottság új csatlakozási stratégiája szerint a tárgyalások során megszüntetnék a vétót. Megmondták Brüsszelben: nem akarnak még egy Orbán Viktort - ne legyen olyan, hogy ha valakinek valami nem tetszik, akkor vétózni merészel.

Eközben úgy haladnak előre a gyorsított eljárással, hogy az alapvető kérdésekről nem lehet beszélni, nincs érdemi vita. Mindemellett lényeges részletek sincsenek tisztázva, például az uniós támogatási rendszer kapcsán sem.