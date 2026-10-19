Kiemelt videók

Bayer show - Brüsszelből megüzenték: nem akarnak még egy Orbán Viktort

Az ukrajnai háború mögött gazdasági megfontolások is állnak az európai döntéshozók részéről. Miközben Amerika már kezd kihátrálni az ukrajnai háborúból, addig az Európai Unió és Németország vezetői részéről nem látszik ez a törekvés, hanem éppen az ellentéte.

Vágólapra másolva!

A német autóipart éppen az EU-s kötelező szabályozási rendszer teszi lassan tönkre, helyette viszont a német hadiipar feltörekvőben van. 

Ezúttal Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt a Bayer show vendége, aki arról a megállapodásról is beszélt, amelyet a jelenlegi magyar kormány kötött Ukrajnával.

Bár az iskolai nyelvhasználatot a törvény betűje szerint visszakapta a kárpátaljai magyar kisebbség, mindez messze nem fedi azokat az elvárásokat, amelyek a korábbi állapotokhoz való visszatérést jelentenék. Ráadásul semmi garancia sincs arra nézve, hogy ezt valóban be is tartják-e hosszú távon.

Fontos tény, hogy az Európai BIzottság új csatlakozási stratégiája szerint a tárgyalások során megszüntetnék a vétót. Megmondták Brüsszelben: nem akarnak még egy Orbán Viktort - ne legyen olyan, hogy ha valakinek valami nem tetszik, akkor vétózni merészel.

Eközben úgy haladnak előre a gyorsított eljárással, hogy az alapvető kérdésekről nem lehet beszélni, nincs érdemi vita. Mindemellett lényeges részletek sincsenek tisztázva, például az uniós támogatási rendszer kapcsán sem. 

Továbbiak a témában