Deák Dániel szerint elfogadhatatlan volt a Telex újságírójának a viselkedése

A Fidesz elnökét tegnap Párizsban kapták lencsevégre, a Telex újságírója pedig másnapra már a helyszínen volt, hogy Matolcsy Györgyről faggassa a volt miniszterelnököt. Orbán Viktor éppen az unokájával sétált, ez azonban nem zavarta az újságírót.

Később aztán Orbán Viktor jelezte, hogy éppen nyaral és szeretné élvezni az időt az unokájával.

Deák Dániel politikai elemző a Hír TV számára hangsúlyozta, hogy minden politikust, így Orbán Viktort is megilleti a magánélet, a Telex újságírója pedig véleménye szerint átlépett egy határt.