Egy illegális indián a forradalom sodrában

A HírTV ünnepi műsorában Juhász Árpád geológus elevenítette fel az 1956-os forradalom idején megélt személyes emlékeit. Felidézte, hogy október 23-án este betegen, az Erkel Színházban értesült az eseményekről, amikor egy néző berohant a színpadra a lövöldözésekről hírt adva. Másnap bement az egyetemre, ahol a katonai tanszéken fegyvereket adtak a hallgatóknak, de tűzharcban nem vett részt. Megosztotta emlékeit a szomszédos Nemzeti Múzeumot ért szovjet harckocsitűzről, amely súlyosan károsította a híres ásványtárat, valamint a november 4-i szovjet bevonulás utáni nehéz időszakról, a padláson való bujkálásról és arról, hogy később éveken át dolgozott a múzeum megsemmisült ásványgyűjteményének rehabilitációján.