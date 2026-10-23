Egy makulátlan vívó örök ragyogása

A HírTV ünnepi műsorában Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó, a Nemzet Sportolója elevenítette fel az 1956-os eseményeket és saját családja történetét. Felidézte, hogy édesapját a forradalom idején a Vasas főosztályán megválasztották a forradalmi bizottság elnökének. Elmesélte, hogy miért mondott le a melbourne-i olimpiáról: Dr. Csurka Béla sportdiplomata ugyanis megjósolta a forradalom elbukását, és arra bízta, hogy itthon maradva a kapcsolatain keresztül próbálja megmenteni édesapját, akit később letartóztattak, és hónapokig bizonytalanságban volt a sorsa. Kamuti Jenő beszámolt arról is, hogy bár édesapja meghurcoltatása és a hátrányos megkülönböztetés nehéz időszakot jelentett számára, a sport és a Béla bácsi által biztosított kapcsolatok végül segítettek neki újra útlevelet kapni és visszatérni a pástra.