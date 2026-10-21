Elkészült a Balaton új aktív turisztikai fejlesztési programja

Nagyon sok fejlesztés zajlott a Balaton környékén az elmúlt években. Tudjuk, hogy már nem csak a nyárban kell gondolkodni a régióban, hanem mind a négy évszakot érdemes számbavenni. Mire számítsunk ősszel?

Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turisztikai csoportvezetője a Napindítóban elmondta: szeretnék, ha a Balaton 365 napos desztinációvá válna, és ehhez a kerékpáros turizmus, a gyalogos természetjárás és a vízitúrázás is kiegészítő tevékenység lehet.

Hét kiemelt fejlesztési területet jelölt meg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, köztük