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Elkészült a Balaton új aktív turisztikai fejlesztési programja

Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turisztikai csoportvezetője a Napindítóban.

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Nagyon sok fejlesztés zajlott a Balaton környékén az elmúlt években. Tudjuk, hogy már nem csak a nyárban kell gondolkodni a régióban, hanem mind a négy évszakot érdemes számbavenni. Mire számítsunk ősszel?

Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turisztikai csoportvezetője a Napindítóban elmondta: szeretnék, ha a Balaton 365 napos desztinációvá válna, és ehhez a kerékpáros turizmus, a gyalogos természetjárás és a vízitúrázás is kiegészítő tevékenység lehet.

Hét kiemelt fejlesztési területet jelölt meg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, köztük

  • a túraútvonalakat,
  • a vízi megállópontokat,
  • a túracsomagokat és
  • aktív adatplatform kialakítását.

 

 

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