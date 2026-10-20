Bombafenyegetés érte az ELTE gyakorlóiskoláit, a Radnótiban elmaradt a tanítás

Az ELTE bombariadó érintette a Radnóti Miklós Gyakorlóiskola épületét is, miközben a Nemzeti Nyomozó Iroda már a korábbi bombafenyegetésekkel való kapcsolatot vizsgálja. Az ELTE gyakorlóiskolák bombafenyegetése miatt a Trefortot és a Gyertyánffyt is átvizsgálták, és az ELTE Gyakorló Óvodánál is rendőri intézkedés történt. A terrorcselekménnyel fenyegetés miatt folyó nyomozás így már egy ismétlődő oktatási intézmények bombariadója sorozatát vizsgálja. euronews

ELTE bombariadó: a hatóság már az esetek közötti kapcsolatot keresi

A Radnótiban egész napos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. A Gyertyánffy és a Trefort átvizsgálása után nem találtak robbanószerkezetet, így ott megkezdődhetett a tanítás. Kapin Jakab a Radnóti elől számolt be a történtekről. A rendőrség szerint az NNI azt is vizsgálja, van-e kapcsolat az október 15-i és az azóta történt hasonló fenyegetések között.