Eurómilliárdokat veszíthet Magyarország a Tisza terve miatt

A Tisza-kormány sajtóhírek szerint fontolgatja, hogy az orosz Roszatom helyett mást bíz meg a paksi atomerőmű bővítésével. Ha valóban kizárják a Roszatomot a Paks II projektből, akkor Magyarország minden valószínűség szerint súlyos pénzeket, eurómilliárdokat fizethet kártérítésként.

Európában szinte sehol sincs önálló atomipar, csak Franciaországban. A francia atomenergetikai céggel jó kapcsolatokat ápolnak Pakson, viszont ők valamit nem tudnak megtenni, amit az oroszok igen: ártalmatlanítani a hulladékot, elszállítani, például orosz területre, és újrahasznosítani.

A GEO francia szaklap szerint Európa lemaradhat arról a céljáról, hogy 2026-ban teljesen felhagyjon az orosz földgáz importjával. Az Európai Unió év végéig meg akarja szüntetni az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Már csak két hónap maradt a veszélybe került határidő betartására, amit számos nehézség fenyeget, az árak meredek emelkedésétől kezdve egyes tagállamok függőségéig.

A lap szerint a tél közeledtével Európa energetikai csapdahelyzetbe került. Brüsszel 2025 decemberében döntött úgy, hogy a következő év végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, hogy csökkentse a 27 tagállam Moszkvától való energiafüggőségét az Ukrajna elleni inváziót követően. Az első eredmények a célt tekintve sikeresnek tűntek, mivel az Energiával és Tiszta Levegővel Foglalkozó Kutatóközpont (CREA) adatai szerint 2026 augusztusában az orosz LNG európai importja a háború kezdete óta a legalacsonyabb havi szintre esett vissza.

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása azonban felborította a globális energiapiacot. Az üzemanyagárak megugrása és az ellátás körüli feszültségek miatt az Európai Unió nehezen tudja tartani az irányt, miközben vészesen közeledik a kitűzött határidő.