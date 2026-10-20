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Fáklyás felvonulás Miskolcon

Hollósi András miskolci önkormányzati képviselő beszélt a közelgő október 23-i megemlékezésekről.

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A HírTV műsorában Hollósi András miskolci önkormányzati képviselő beszélgetett a közelgő október 23-i megemlékezésekről, külön kiemelve a Miskolcon szervezett október 22-i fáklyás felvonulást. 

A beszélgetés főbb témái:

  • Október 22-én este 6 órakor a Kossuth utcából indul a megemlékezés, amely fáklyákkal és mécsesekkel tiszteleg az 1956-os hősök emléke előtt.
  • A miskolci hősök és az '56-os események: Felidézték a miskolci fiatalok akkori szerepét, a brutális sortűz áldozatait, valamint a történtek máig ható üzenetét és az összetartozás fontosságát.

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