FankaDeli: Nekem már csak a büszkeség maradt

A HírTV ünnepi műsorában Kőházy Ferenc (FankaDeli) elevenítette fel az 1956-os forradalomhoz való viszonyát, és bemutatta az idei 70. évfordulóra készített 56-ban című dalát. Kitért arra, hogy a zenén keresztül hogyan próbálja mai kontextusba ültetni a forradalom üzenetét, rámutatva a mai társadalom elpuhultságára és a passzivitásra. Beszélt a családi érintettségéről is: megosztotta, hogy édesapja Balassagyarmaton fegyverrel vett részt az 56-os eseményekben, és nagyapja mindenét feláldozta azért, hogy megmentse őt a megtorlástól. Ezen kívül említést tett egy készülő 1956-os tematikus videójátékról is, amelynek részleteit a közösségi oldalain osztja meg.