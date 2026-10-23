Fegyveres felkelők az 1956-os forradalomban

A HírTV ünnepi műsorában Vukics Ferenc katonai szakértő elevenítette fel az 1956-os forradalom fegyveres eseményeit. Kitért arra, hogy a második világháború és a kommunista diktatúra borzalmai, a beszolgáltatások és a kitelepítések után milyen lelkierő kellett ahhoz, hogy a magyarok szembeszálljanak a szovjet harckocsikkal. Szó esett a pesti srácokról, a Corvin közi és Széna téri fiatalokról, akik katonai kiképzés nélkül, rendkívüli leleményességgel és aszimmetrikus hadviseléssel – villamosbarikádokkal, Molotov-koktélokkal és a szovjet taktikai hibákat kihasználva – sikeresen védekeztek az első napokban. A szakértő hangsúlyozta: a magyar társadalom mindig megtanulta, hogy a vesztesnek tűnő ütközetet is meg kell vívni a következő nemzedékek számára.