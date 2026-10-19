Gyönyörű lett a szegedi paprika, mégis veszély fenyegeti a termelőket

Az idei paprikatermés kiugrón jó lett, jobb a tavalyinál is. A nagy meleg kedvez a paprikának, ráadásul jó időben sikerült leszedni – ismertette a Delmagyar.hu-nak Molnár Anita, a röszkei PaprikaMolnár Kft. ügyvezetője.

– A termesztése és feldolgozása sok kézi munkát igényel. Ha azt szeretnénk, hogy a mezőgazdaságban is tisztességes bért kapjanak az emberek, annak a költsége megjelenik a késztermék árában. Ezt nehéz összehasonlítani az olcsó importtal. A magyar paprika ára mögött ott van a termelők munkája, és az is, hogy egy kilogramm őrleményhez több kilogramm nyers paprikát kell feldolgozni – fogalmazott a szakember, majd figyelmeztetett:

– Egyre kevesebb termelőnek éri majd meg paprikát termeszteni. A fogyasztó évente talán néhány ezer forintot takarít meg az olcsóbb termékkel, de közben eltűnhetnek azok, akik még vállalják a termesztést. Már most is csoda, hogy vannak, akik foglalkoznak vele. Ha néhány év múlva nem lesz, aki paprikát termeljen, azt a hazai kínálat is megérzi.

A szakember szerint a termelési lánc a kulcs: régen családok generációkon átívelve foglalkoztak a paprikatermesztéssel, de már zömében más körülmények vannak. Ha a lánc egyik szereplője kiesik, mert nem éri meg neki ott lennie, akkor kétséges, lesz-e valaki, aki belép a helyére.