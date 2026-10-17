Három tiszás politikus távozott egy hét alatt – Deák Dániel szerint újabb lemondás jöhet

Egy hét alatt két tiszás politikus is lemondott, egy másikat pedig leváltottak. Kedden Tótth András, energetikai államtitkár távozott posztjáról, aki a HírTV-nek azt is megerősítette: magánéleti okok miatt hozta meg a döntést.

Pénteken a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot vezető Varga Balázs, a Tisza Párt országgyűlési képviselője jelentette be lemondását. Sárosi Józsefet pedig a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság elnöki posztjáról távolította el a Tisza.

Deák Dániel politikai elemző egy Facebook videójában pedig azt mondta: információi vannak arról, hogy a következő hetekben újabb államtitkári távozás várható.