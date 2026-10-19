Helyrehozhatatlan károkat okoz a politikai boszorkányüldözés

Bús Balázst, Seszták Miklóst, Varga-Bajusz Veronikát és Hankó Balázst is azért tartóztatták le, hogy végül Orbán Viktort juttassák börtönbe - erről a Fidesz elnöke beszélt a lakitelki DPK-tábor pódiumbeszélgetésén. A volt kormányfő hangsúlyozta: nem jogi, hanem politikai eljárások zajlanak jelenleg, aminek az a célja, hogy a Fidesz politikai közösségét megsemmisítsék.

„Magyar Péter összevissza beszél”

Később Magyar Péter a Facebookon arról írt, hogy Orbán Viktor mondandója során fegyveres lázadásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt. Erre reagált Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke, aki szerint Magyar Péter összevissza beszél.

– Ha tényleg olyan okos, hogy »alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról« szerzett tudomást, akkor azt is tudnia kellene, hogy az azonnali feljelentés elmulasztásával bűncselekményt követett el, a Btk. 263. paragrafusa szerint. De valószínűleg szimplán csak hülyeségeket beszél, és fogalma sincs semmiről – fogalmazott Havasi.

– Brüsszel jóváhagyásával illegitim kormányzati és jogalkotási lépések történnek, amelyek a legmagasabb jogi fórumokon ki fogják mondani – ezt már Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozta a Hír TV híradójának.

Szerinte jogi értelemben egyáltalán nem állja meg a helyét Magyar Péter kijelentése, ugyanakkor Facebook-kormányzás keretében mindez felfogható egyfajta politikai utasításként is a hatóságok számára.

A politikai megrendelésre zajló büntetőeljárások ugyanakkor helyrehozhatatlan károkat okoznak, hiszen családokról, egzisztenciákról beszélünk.

A szakértő szerint ezen károk egy része mégis reparálható lesz majd akkor, amikor egy leendő új kormányzat rehabilitálja a politikai foglyokat, az eljárásokban résztvevőket pedig felelősségre vonják.