Hetven évvel ezelőtt egy nemzet mondta ki: elég volt a diktatúrából

A HírTV ünnepi műsorában Köő Artúr történész elevenítette fel az 1956-os forradalom legfontosabb pillanatait. Kitért Nagy Imre október 23-i beszédére, amelyet a tömeg fütyüléssel fogadott a Rákosista időszakot idéző „elvtársak” megszólítás miatt. Szó esett a pesti srácokról, akik nem alvilági figurák, hanem a szovjet diktatúra ellen elkeseredésből felkelő munkások és fiatalok voltak, köztük idősebb harcosokkal. A beszélgetés emellett érintette az október 25-i Kossuth téri sortűz tisztázatlan hátterét, valamint a lyukas zászló szimbólumát, amellyel a nép eltávolította a Rákosi-korszak gyűlölt címerét. A történész hangsúlyozta: 1956 egy győztes forradalom volt, amelyben egy kis nép dacolt a hatalmas birodalommal a szabadságáért.