Több mint 70 iskolát érintett az országos bombafenyegetés

Az iskolai bombariadó miatt bombafenyegetés érte a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium épületét is, miközben a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a több mint 70 iskola bombariadó ügyét. A fenyegető e-mail iskoláknak szánt robbantást helyezett kilátásba, ezért terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult eljárás. A Csik Ferenc iskola épületét kiürítették, több tanulót hazaküldtek. Rendőrség

Iskolai bombariadó: eddig sehol sem találtak robbanószert

A rendőrség kora délutáni közlése szerint az addig átvizsgált intézmények egyikében sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt. Az NNI azt is vizsgálja, lehet-e kapcsolat a hétfői fenyegetések és az október 15-i hasonló esetek között. Kapin Jakab a Csik Ferenc iskola elől számol be arról, mi maradt a délelőtti riadalomból.