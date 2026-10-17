Kampány után, adóemelések előtt

A HírTV Komment extra című szombat esti adásában Pócs János, Dúró Dóra, Hegyi Gyula és Dornfeld László értékelték a hét legfőbb belpolitikai eseményeit. A stúdióban terítékre került többek közt a gyermekvédelmi törvény módosítása és Magyar Péter melegszervezetek általi éltetése, a Tisza Párt feltételezett adóemelési tervei a kampányt követően, valamint az aranykonvojügy és a kiszivárgott SMS-ek miatt lemondott, majd állásából felfüggesztett Fürcht Pál esete. A vendégek eltérő politikai szemszögből világítottak rá a legfrissebb témákra és döntésekre.