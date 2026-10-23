Közös ünneplés a Tiszával? Kövér László a bengáli tigriseket ajánlotta

Kövér László a HírTV október 23-i interjújában a közös október 23-i ünneplés felvetésére a bengáli tigris hasonlatával válaszolt. Szerinte a Tisza Párt és a Fidesz között a hazáról, a nemzetről és a szabadságról vallott felfogásban sincs közös alap. Ursula von der Leyen szerepét bírálva a brüsszeli kettős mérce kérdését is felvetette, a 2006-os rendőri fellépés kapcsán pedig elégtelennek nevezte az elszámoltatást. Előzmény: Kövér korábbi HírTV-interjúja.

Kövér László a 2006-os elszámoltatásról és Brüsszelről

A volt házelnök az EU politikáját történelmi párhuzamokkal bírálta, a Tiszát „új kommunistáknak” nevezte, és a migráció, a genderkérdés, valamint a közösségi média hatásait is szóba hozta. Ezek politikai értékelések, nem önmagukban bizonyított tényállítások. A 2006-os rendőri intézkedések körüli jogi vita viszont dokumentált: a Legfelsőbb Bíróság egy konkrét, hajnali Kossuth téri oszlatást jogellenesnek minősített. A bírósági döntés összefoglalója.