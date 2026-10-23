Kiemelt videók
undefined

Légtérzár: A tömeg ott volt, a Hír TV drónja a földön maradt

Egy órával a Fidesz ünnepsége előtt légtérzárról, visszavont engedélyekről és külön rendőri ellenőrzésről számoltak be. A Hír TV nem tudott légifelvételt készíteni a Bem téri tömegről.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
Vágólapra másolva!

Az október 23-i légtérzár miatt a Hír TV drónja a földön maradt a Fidesz rendezvénye idején. A Bem tér környékén így nem készülhetett drónfelvétel a tömegről; a Magyar Nemzet szerint a korábbi engedélyeket visszavonták, és külön rendőr figyelte a felszállást. A rendőri ellenőrzés és a légtérzár hivatalos indoklása nem ismert. A Hír TV előzetesen ismertette az ünnepség programját.

Légtérzár: ugyanaz a mérce mindkét politikai oldalnak?

Egy évvel ezelőtt a Tisza október 23-i menetének drónfelvételei körül támadt vita: az akkori kormány megváltoztatta a korábbi engedélyeket. Ma az ellenzéki Fidesz rendezvényén merült fel hasonló kérdés. Ez önmagában nem bizonyít politikai szándékot; azt viszont indokolja, hogy a mostani döntés határozatát, okát és alkalmazásának feltételeit nyilvánosságra hozzák. A lakott terület feletti drónrepülés szabályairól a HungaroControl tájékoztatása ad hátteret.

 

Továbbiak a témában