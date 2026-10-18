Sajtóklub - A legsötétebb lumpenproli tempó nyert polgárjogot az Országgyűlésben

Alighogy elfogadták a megváltozott gyermekvédelmi törvényt, szinte azonnal feloldottak valamennyi uniós forrást, nem mellesleg másnap már egy szivárványos szervezet kopogtatott egy általános iskola ajtaján, és bebocsátást nyert.

Attól, hogy Magyar Péter ezredszerre is azt mondja, hogy a gyermekvédelemi törvény szigorúbb lett, attól ez még nem lesz igaz. És ha nem hívjuk fel elégszer erre a figyelmet, akkor nem fog kinyílni azoknak a szeme, akiket az elmúlt két évben valósággal hipnotizált ez a kommunikációs technika.

A műsorban szóba került Bujdosó Andrea tiszás képviselő emlékezetes parlamenti felszólalása. Hogy honnan veszi a bátorságot, hogy a képviselótársaival így beszéljen? Valószínű a miniszterelnök példája ragadt rá, aki meghonosította a magyar közéletben ezt a stílust.