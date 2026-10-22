Előzetesen nagy terveket szőtt Magyar Péter arról, hogy október 23-án számos állam- és kormányfő is eljön a Tisza-kormány ünnepségére, annak idején még Donald Trump, vagy Marco Rubio neve is felmerült. Jelen állás szerint azonban sem a német, sem a francia kancellár, sem az olasz miniszterelnök nem lesz jelen és Zelenszkij ukrán elnök részvétele is erősen kétséges. Úgy tűnik, a diplomáciai színtéren nincs túl nagy respektje Magyar Péternek.

– Lehet, nem segített a pápának való szalutálás – vetette közbe Dornfeld László.

Több kormánytag is fontolgatta a lemondását az utóbbi időben, sajtóhírek szerint Kálnoki-Kis Attila sportért felelős államtitkár is erősen gondolkodik ezen, mivel nem ért egyet a pénzügyminiszterrel a tao-rendszer megszüntetésével.

Az elmúlt 16 évben volt egy egységes családtámogatási szisztéma, de a mostani tervek szerint a kormány különbséget fog tenni gyermek és gyermek, család és család között.

Az új családtámogatási elemeket vettük górcső alá a műsorban Kardosné Gyurkó Katalinnal.