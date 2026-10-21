Ifj. Lomnici Zoltán elemzi a Matolcsy-ügy jogi következményeit

Matolcsy Ádám körözése és Matolcsy György őrizetbe vétele után az MNB-alapítványok ügye újabb jogi kérdéseket vet fel. A rendőrségi nyilvántartásban Matolcsy Ádám és Stofa György neve gazdasági csalás miatt szerepel, míg az ügyészség két személy ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. A HírTV élő kapcsolásában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról kérdezik, milyen eljárási lépések következhetnek.

Matolcsy Ádám: mi történhet a nemzetközi körözés után?

Az október 21-i ügyészségi közlemény nem közölte Matolcsy Ádám tartózkodási helyét, így a külföldi tartózkodásról szóló értesülések nem tekinthetők megerősített ténynek. Ha egy körözött személyt külföldön találnak meg, az eljárás a tartózkodási országtól is függ: az uniós átadás és a harmadik országból történő kiadatás nem azonos. A beszélgetés másik kérdése, miként folytatódhat az őrizetbe vett volt jegybankelnök büntetőeljárása. Az elfogatóparancs és az őrizetbe vétel sem jelent bűnösséget.