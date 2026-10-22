Matolcsy őrizetben, fordulat a Szőlő utcai ügyben, vita a migrációs paktumról

A Matolcsy György őrizetbe vétele új szakaszt nyitott az MNB-ügyben: a Matolcsy György gyanúsítása gazdasági bűncselekményeket érint, miközben az ügyészség több helyszínen hajt végre nyomozati cselekményeket. A Szőlő utcai ügyben a Szőlő utcai koronatanú egyik legsúlyosabb állítására épült eljárást megszüntették. Közben a migrációs paktum június óta alkalmazandó, így a Magyarország migrációs paktum végrehajtásának kérdése sem kerülhető meg.

Matolcsy György őrizetbe vétele: három ügy, három fontos jogi különbség

Matolcsy őrizetbe vétele nem jelent bűnösséget és még letartóztatást sem. A Szőlő utcai döntés sem dönti meg a teljes büntetőügyet: Juhász Péter Pál ellen más súlyos bűncselekmények gyanúja miatt tovább folyik a nyomozás. A migrációs paktumnál pedig kötelező a tagállami részvétel, de a szolidaritási hozzájárulás nem kizárólag áttelepítésből állhat: pénzügyi vagy más támogatás is választható.