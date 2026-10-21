Megdőlt Bangó Sándor egyik legsúlyosabb állítása, Matolcsy Györgyöt pedig őrizetbe vették

A Matolcsy György őrizetben ügy mellett a Szőlő utcai ügy, Bangó Sándor és a 2027-es költségvetés is műsorunk témája. A Windisch László feljelentése nyomán indult MNB-vizsgálat egyik szálában Matolcsyt gyanúsítottként hallgatták ki, míg a Bangó Sándor vallomása alapján Juhász Péter Pál ellen indított két eljárásrészt megszüntették. A költségvetési béremelések részletei közben már érdekvédelmi kritikákat váltanak ki. Ügyészség

Matolcsy György őrizetben: a politikai történetnél fontosabb az időrend

Az MNB-ügyben az Állami Számvevőszék már 2025 januárjában feljelentést tett, majd márciusban nyilvánosságra hozta vizsgálati jelentéseit. A Szőlő utcai döntés pedig nem zárta le a teljes nyomozást: kizárólag Bangó és Juhász állítólagos szexuális kapcsolatával összefüggő gyanúsításokat szüntették meg. A költségvetésnél hasonlóan a részletes számok döntik majd el, mennyi valósul meg a bejelentett béremelésekből és kedvezményekből.