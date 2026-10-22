Megdőlt Bangó Sándor vallomása a szőlő utcai ügyben

Újabb fordulat történt a szőlő utcai ügyben: az ügyészség megszüntette a Juhász Péter Pál volt intézetvezető ellen Bangó Sándor sérelmére elkövetett egyes szexuális bűncselekmények miatt folytatott eljárást. A Hír TV Napindító című műsorában Panyi Miklós Fideszes országgyűlési képviselő elmondta, a fejlemény alapjaiban rendezi át a botrány körül kialakult politikai narratívát.

A stúdióbeszélgetésben elhangzott, hogy Bangó Sándor korábbi vallomása a hatóságok vizsgálata során többszörös önellentmondásba ütközött, mivel sem a helyszínt, sem a személyleírást nem tudta pontosan meghatározni, így állításai megalapozatlannak bizonyultak. Panyi Miklós hangsúlyozta: az ügyészségi döntés igazolja a jobboldal korábbi állításait, miszerint a baloldal és a Tisza Párt által a kampányban hangoztatott pedofilvádak alaptalanok voltak.

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy Bangó Sándor a választások után – rejtélyes körülmények között – egy politikai vonatkozású történettel állt elő, amelynek hitelessége a mostani határozat fényében szintén megkérdőjeleződik. A műsorban szó esett a szerdai gyermekvédelmi bizottsági ülésről is, ahol a felek feszült politikai vita keretében vitáztak arról, hogy a gyermekvédelmi kérdéseket kik és milyen célból használják fel a politikai küzdőtéren.