Melbourne 1956 - Diadal az elnyomók fölött

A HírTV ünnepi műsorában Csurka Gergely sportújságíró elevenítette fel a melbourne-i olimpián lejátszott, legendás magyar–szovjet vízilabda-mérkőzést, amelyre 1956. december 6-án, a forradalom leverése után került sor. Felidézte a válogatott drámai útját: a csapattagok két és fél hét szárazföldi edzés és a forradalmi események után, bizonytalan hírekkel indultak el Ausztráliába, ahol Darwinban tudták meg, hogy a szovjet tankok visszatértek. A mérkőzésen, amely a „melbourne-i vérfürdőként” vált ismerté, a magyar csapat 4:0-ra vezetett, amikor a kemény összecsapások következtében a vérző Zádor Ervin esete miatt az utolsó percekben a nézőtér felháborodása miatt félbe kellett szakítani a találkozót. Az újságíró hangsúlyozta: a sportolók nehéz lelkiállapotban, a forradalmat elbukó otthoni magyaroknak akartak örömet szerezni olimpiai győzelmükkel.