Migrációs paktum: Brüsszel már a magyar végrehajtásról egyeztet

A migrációs paktum ügyében Magyar Péter júniusban még azt mondta: jelenlegi formájában nem hajtják végre. Tineke Strik kérdésére azonban Michael McGrath közölte: a Bizottság szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal a migrációs paktum végrehajtása érdekében. A magyar migrációs tervezet készítéséről is egyeztetnek, miközben a kötelező szolidaritási mechanizmus alól a tagállamok nem vonhatják ki magukat, csak a hozzájárulás módját választhatják meg. konfront.hu

Migrációs paktum: a „nem hajtjuk végre” után már a hogyanról folyik a vita

A paktum 2026. június 12. óta alkalmazandó uniós jog. A tagállam nem köteles feltétlenül menedékkérőket átvenni: választhat áthelyezés, pénzügyi hozzájárulás vagy más operatív segítség között. Ezért a valódi kérdés az, hogy Magyar Péter júniusi kategorikus kijelentése után a kormány milyen megoldással akar megfelelni annak a rendszernek, amelynek végrehajtását korábban elutasította. Tanács