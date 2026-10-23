Mindszenty és a forradalom lelkiismerete

A HírTV ünnepi műsorában Alpek Gergely plébános elevenítette fel az 1956-os forradalom és az egyház kapcsolatát, külön kiemelve Mindszenty József bíboros sorsát. Szó esett az ötvenes évek vallásüldözéséről, a hitért és belső szabadságért megküzdő egyházi vértanúkról, valamint arról, hogy Mindszenty a szabadulása után négy nap alatt miként vált az egész nemzet erkölcsi bástyájává. A beszélgetés emellett érintette a bíboros november 3-i rádióbeszédét, amelyre a szovjetek hivatkoztak a bevonulás indokaként, holott a katonai döntés már korábban megszületett. A plébános hangsúlyozta: Mindszenty nem politikai karrierre törekedett, hanem Istenbe vetett hitéért és a magyar nép szabadságáért küzdött egész életében.