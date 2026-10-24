Nem engedték stábunkat drónfelvételeket készíteni

Pénteken a Hír TV stábja kint volt a Bem téren, ahol a Fidesz az 1956-os megemlékezését tartotta. A rendezvényre a rakparton vonulva érkeztek a Zászlómenet résztvevői akikről stábunk szeretett volna drónfelvételeket készíteni, azonban a rendőrség földre parancsolta a kollégánk drónját, miután előzetes értesítés nélkül kiterjesztették a légtérzárat.

Stábunk érdeklődött a rendőrségnél, hogy mi volt a kiterjesztés oka, és erről miért nem értesítették őket, azonban a hatóságok érdemi felvilágosítást nem adtak.

Dornfeld László politikai szakértő ugyanakkor jelezte, hogy nagyon is a Tisza-kormányra vallana, ha Magyar Péter miniszterelnök személyesen döntött volna róla, hogy a drón nem szállhat fel.