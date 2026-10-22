Nem úgy alakul az október 23-i vendéglista, ahogy Magyar Péter szerette volna

Nem úgy alakul az október 23-i ünnepség, ahogy azt Magyar Péter szerette volna – írta meg a HVG. A miniszterelnök megválasztása óta tervezi, hogy vendégül látja Budapesten a világ vezetőit. De alig van olyan állam- vagy kormányfő, akinek biztos a részvétele az állami megemlékezésen.

Magyar Péter múlt héten jelentette be, hogy Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök, több uniós vezető, illetve a szomszédos és balkáni országok vezetői is. Csakhogy Ukrajna továbbra sem erősítette meg részvételi szándékát, Macron pedig jelezte, hogy nem tud eljönni. Ma pedig kiderült, hogy Giorgia Meloni mást küld maga helyett az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára.

Többnyire államtitkárok, miniszterek, miniszterhelyettesek, házelnökök látogatnak el hazánkba az október 23-i megemlékezésekre – foglalta össze a Hír TV híradójában Bugnyár Zoltán külpolitikai szerkesztő. Kiemelte: a legfontosabb szereplő, aki megerősítette, hogy itt lesz, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az ő jelenléte azt az erős üzenetet közvetíti, hogy rendeződött Brüsszel és hazánk viszonya, és amit láttak Magyar Péter kormányától, az a brüsszeli elvárások szerint történik.