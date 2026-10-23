Az október 23-i vendéglista körüli kérdésekről kapcsolja a HírTV Dornfeld László politikai elemzőt. Magyar Péter korábban a külföldi vezetők meghívása kapcsán Emmanuel Macron érkezését is biztosra mondta, ám a francia nagykövetség szerint látogatását francia részről nem erősítették meg. Az október 23-i ünnepség előtt az állam- és kormányfők részvétele került a figyelem középpontjába: több ország alacsonyabb rangú képviselőt küld, más vezetők távol maradnak.

Október 23-i vendéglista: Macron nem jön Budapestre

A Telex külképviseleti megkeresései alapján Macron nem érkezik, Giorgia Melonit pedig Guido Crosetto olasz védelmi miniszter képviseli. Szerbia kormányfőjét és Moldova elnökét várják Budapestre, Ursula von der Leyen és António Costa részvételét is bejelentették. Magyar Péter péntek reggel több mint negyven külföldi delegációról írt, ez azonban nem egyenlő negyven állam- vagy kormányfővel. Az élő kapcsolás arra keresi a választ, mi indokolhatja a távolmaradásokat, és hogyan értékelhető a vendéglista a korábbi bejelentések fényében.