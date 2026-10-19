Húsz év után sem feledhető el, ami Olaszliszkán történt - Riasztás

A 44 éves, tiszavasvári földrajz-biológia szakos tanár, Szögi Lajos két kisebbik lányával, Emesével és Zsófival Vámosújfaluba tartott. Olaszliszkán haladtak keresztül, amikor egy kislány átszaladt az autójuk előtt. A gyermek megcsúszott, és az árokba esett. A tanár azonnal megállt, hogy megnézze, nem esett-e baja. Nem sejthette, hogy ezzel az életét kockáztatja.

A támadók olyan súlyosan bántalmazták a tanárt, hogy az igazságügyi orvosszakértő csak a nyakától felfelé több mint 140 sérülést számolt össze. A történtek húsz év elteltével sem merültek feledésbe.

Akihez nem állt közel, aki nem ismerte volna Lajost, csak hallomásból. Hát azt is szíven ütötte a hír, hogy eljutottunk 2006-ban oda, hogy embertelen, önmagából kivetkező tömeg az halálra lincseli. Mert ez lincselés volt. Ez egy brutális, olyan különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság – mondta el Szögi család ügyvédje, Helmeczy László.

Családtagok, rokonok, barátok és ismerősök gyűltek össze a tragédia huszadik évfordulóján, hogy közösen emlékezzenek Szögi Lajosra. A megemlékezés Tiszavasváriban kezdődött, ahol megkoszorúzták a tanár sírját. A megemlékezők ezután Olaszliszkára mentek, pontosan oda, ahol 20 évvel korábban a tragédia történt. A résztvevők beszédekkel idézték fel az emlékét. Az egyik felszólaló egykori osztálytársa, Kónya József nyugdíjas református lelkész volt.

A tanár emlékművénél a hozzátartozók és barátok virágokat helyeztek el, és gyertyát gyújtottak. A résztvevők között ott volt a meggyilkolt férfi 89 éves édesapja, idősebb Szögi Lajos is. A férfi a család ügyvédjével közösen helyezett el virágot fia emlékművénél.